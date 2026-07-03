Immer wieder Technikausfälle: Neubau soll alten Landtag entlasten

Dresden - Dem Sächsischen Landtag steht eine Mega-Baustelle bevor. Bis 2037 wird das Parlamentsgebäude Schritt für Schritt modernisiert und erweitert. Der Grund: zu wenig Platz, veraltete Technik – und vieles ist nach über 30 Jahren schlicht am Ende.

Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU, l.) und Landtagspräsident Alexander Dierks (38, CDU) betonten die Notwendigkeit. © Stefan Häßler

Bereits im September soll der Spatenstich für den neuen Erweiterungsbau zwischen Maritim-Hotel und Elbe erfolgen. Dort entstehen zusätzliche Abgeordnetenbüros, ein modernes Besucherzentrum und ein neuer Saal für öffentliche Anhörungen.

Im Innenhof wächst außerdem ein Kubus mit Besucherbereich, kleiner Tribüne und sogar einem abhörsicheren Raum.

Landtagspräsident Alexander Dierks (38, CDU) erinnert daran, dass das Platzproblem nicht neu ist: "Schon seit 2004 mietet der Landtag Büroflächen außerhalb an. Spätestens seit 2014 reden wir darüber, den Landtag zu sanieren."

Ab 2030 folgt dann die große Sanierung des bestehenden Gebäudes. Erneuert werden unter anderem Strom- und IT-Leitungen, Klima- und Lüftungstechnik, Medientechnik, Beleuchtung sowie Brandschutz und Barrierefreiheit.