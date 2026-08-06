Neue Ideen für Dresdens Hitze-Plan: Politessen sollen Rentnern helfen statt Knöllchen schreiben

Dresden - In diesen Tagen knallt die Sonne erbarmungslos auf Dresden herab. Die Hitzewelle raubt der Stadt den Atem, es drohen Gesundheitsrisiken wie Dehydrierung, Schwindel, langfristig Hautkrebs. Mit einem "Hitzeaktionsplan" will Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann (50, Linke ) Abhilfe schaffen. Die Grünen fordern weitere Maßnahmen.

Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann (50, Linke) will dem Stadtrat einen Hitzeaktionsplan vorlegen. © Norbert Neumann

Die Gesundheitsbürgermeisterin will bis 2030 insgesamt 218.000 Euro für den Hitzeschutz ausgeben.

Damit könnten Infokampagnen, öffentliche Sonnencreme-Spender oder ein "quartiersbezogenes Hitzeinformationssystem" bezahlt werden. Doch der Stadtrat muss ihren Plan erst noch absegnen - den Grünen geht er nicht weit genug.

"Das Budget ist definitiv zu niedrig. Wir denken an eine Million Euro für den Hitzeschutz pro Jahr", sagt Stadtrat Wolfgang Deppe (70, Grüne). Hinzu kommen rund drei Millionen Euro für neue Bäume.

Zur Abkühlung brauche es weitere Trinkbrunnen und Nebelduschen in der Stadt. "Zum Beispiel auf dem Schillerplatz, Altmarkt, Fetscherplatz oder an der Kesselsdorfer Straße", überlegt Deppe.