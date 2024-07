Keine Ruhe im Klassenzimmer: Große Umbauprojekte in Dresdens Schulen

Dresden - In der Ferienzeit sind Dresdens Schulen leer. Zeit, einen Blick hinter die Fassaden zu werfen. Denn jedes Jahr verändert sich etwas an den Gebäuden, werden Möbel ausgetauscht, Schulhöfe begrünt, neuer Putz aufgetragen.

In den vergangenen neun Jahren steckte das Rathaus rund eine Milliarde Euro in Um- oder Neubau seiner 148 Lernstätten.

In der 68. Grundschule "Am Heiligen Born" (Leubnitz-Neuostra) war vor einem Jahr der Schrecken groß. Fachleute entdeckten bröselnden Deckenputz in den Hausfluren. Der Schulbetrieb musste über Monate an einen anderen Standort verlegt werden.

Auf den Gängen des Gebäudes weht dem Besucher DDR-Charme entgegen. © Norbert Neumann

So auch in das LEO Gymnasium, das an der Bodenbacher Straße (Seidnitz) bis 2026 als Neubau wieder entsteht. In der Zwischenzeit müssen die 750 Zöglinge in ein DDR-Schulgebäude (Typ Dresden Atrium) ausweichen.

Die Stadt möchte das alte Haus zu einem zentralen Ausweichstandort ausbauen. Dafür wurden die Fachkabinette (Chemie, Biologie) und die Speiseräume auf Vordermann gebracht. Nebenan bietet ein moderner Containerbau Platz für vier weitere Klassenzimmer, Schülerküche und Mini-Aula. Kostenpunkt: 2 Millionen Euro.

An Ort und Stelle bleiben können hingegen die 320 Kinder der 32. Grundschule "Sieben Schwaben" (Blasewitz). Ihr altehrwürdiges Haus (Baujahr 1909) hat für 700.000 Euro nun einen völlig neuen Außenbereich.

Schulleiterin Andrea Arnold-Seckinger (57) fröhlich: "Mit dem Bolzplatz, den gepflanzten Bäumen und dem neu gepflasterten Pausenhof haben unsere Schüler ganz neue Entfaltungsmöglichkeiten."