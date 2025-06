Streit um die St. Petersburger: Parteikollege stärkt Baubürgermeister Kühn den Rücken

Dresden - Am Donnerstag soll der Stadtrat über die neue Carolabrücke entscheiden. An diese schließt die St. Petersburger Straße an, um die es ebenfalls Streit gibt. Die CDU will die Pläne Stephan Kühns (45, Grüne), der die vierspurige Magistrale perspektivisch als Verkehrsfläche verkleinern lassen will, stoppen. Jetzt bekommt der Baubürgermeister Rückendeckung.