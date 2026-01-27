Großprojekt im Südpark: Diese millionenschwere Anlage soll dort entstehen

Dresden - Noch ist der 36,5 Hektar große Südpark zwischen Plauen und Räcknitz in weiten Teilen einfach grüne Wiese, bis zur BUGA soll er Form angenommen haben. Jetzt legt das Rathaus ein Park-Projekt vor, das Sportlerherzen höher schlagen lässt.

Der Park erstreckt sich über 36,5 Hektar Fläche im Dresdner Süden. © Steffen Füssel

Demnach ist geplant, auf knapp einem Hektar ein gigantisches Sportareal zu errichten - mit fünf Beachvolleyballfeldern, drei Tischtennisplatten, zwei Calisthenics-Anlagen, Tischkicker, Balancierseil-Strecke und einem Multifunktionsfeld, etwa für Fußball oder Tennis.

Eine Sitzmauer mit Treppenstufen soll den Höhenanstieg nach Norden abfangen, zudem ist ein kleines Funktionsgebäude geplant. Ein Teil der Fläche soll als Rückhaltefläche dienen.

Laut Vorlage könnte der Bau schon diesen Sommer beginnen! Bei einer erwarteten Bauzeit von 16 Monaten wäre das Sportlerparadies im Südpark dann im Herbst 2027 vollendet.

Knapp 2,2 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten, 1,46 Millionen Euro Fördermittel wurden schon bewilligt.