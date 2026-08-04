Kühle Orte in Dresden gibt es jetzt auf einer Karte gesammelt

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Jetzt hat das Dresdner Rathaus eine "Kühle-Orte-Karte" veröffentlicht, die Einheimischen und Touristen den Weg zur Abkühlung weisen soll.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Dresden ächzt unter dem Rekord-Sommer mit Hitzewerten bis zu 40 Grad. Jetzt hat das Rathaus eine "Kühle-Orte-Karte" veröffentlicht, die Einheimischen und Touristen den Weg zur Abkühlung weisen soll.

Der öffentlich zugängliche Kulturpalast (mit Bibliothek) bietet Gästen ein kühles Plätzchen.
Der öffentlich zugängliche Kulturpalast (mit Bibliothek) bietet Gästen ein kühles Plätzchen.  © Bildmontage: 123RF/in8finity, Thomas Türpe

Bei der Affenhitze und Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke lässt es sich draußen in der Sonne kaum aushalten.

"In Dresden nimmt die Zahl der sehr heißen Tage deutlich zu. In diesem Sommer wurden bereits jetzt die Hitzerekorde gleich reihenweise gebrochen", teilt eine Stadtsprecherin mit.

"Auch sogenannte Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, sind keine Ausnahme mehr. Eine körperliche Erholung in der Nacht ist dann nur noch eingeschränkt möglich."

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Abkühlung können Dresdner jetzt auf einer "Kühle-Orte-Karte" finden. Etwa schattige Parks, Spielplätze, Bänke, klimatisierte Einkaufszentren, Friedhöfe, Flussgründe, Kirchen oder auch Bibliotheken und das Stadtforum.

"Erfasst sind Orte und Einrichtungen im Freien, in Gebäuden und am Wasser, an denen es sich an heißen Tagen deutlich kühler als in der Umgebung anfühlt", so die Sprecherin.

Coole Orte: So sieht die Übersicht auf der Karte aus.
Coole Orte: So sieht die Übersicht auf der Karte aus.  © Screenshot
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Über eine Kampagne im Vorfeld hatten auch Bürger Vorschläge eingebracht. Auch Trinkwasserbrunnen, wo es kostenlos Wasser gibt, sind eingetragen. Zu finden unter: dresden.de/kuehle-orte.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/in8finity, Thomas Türpe

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