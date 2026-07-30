Parkplatz-Not durch Carsharing? Das sieht das Rathaus anders

Dresden - Immer mehr Parkplätze in Dresden werden zu Carsharing-Stationen. Seit August 2025 sind 176 Stellplätze für Teilautos dazugekommen – gewöhnliche Parkplätze fallen dafür weg. Das Rathaus verteidigt diese Entwicklung.

Carsharing? Ja, aber mit Augenmaß, sagt Stadtrat Marco Dittrich (39, AfD). © Norbert Neumann

Zwar stehen die Teilauto-Flächen häufig leer und sorgen damit für Stirnrunzeln bei Anwohnern auf Parkplatzsuche. Auf Anfrage von Stadtrat Marco Dittrich (39, AfD) beharrt die Stadtverwaltung aber auf den Vorzügen des Carsharings.

"Ein privater Pkw steht durchschnittlich 23 Stunden am Tag ungenutzt auf der Straße. Carsharingfahrzeuge sind dagegen viel häufiger unterwegs und nutzen den reservierten Parkraum viel effizienter", argumentiert sie.

Ohne Carsharing-Plätze in Wohngebieten wäre die Parkplatzsuche "noch wesentlich schwieriger". So hätten Anwohner die Möglichkeit, den eigenen Wagen abzuschaffen oder zumindest keinen neuen zu kaufen.

In Dresden würden mittlerweile 25.000 Menschen Carsharing nutzen, bis 2030 steige der Bedarf wahrscheinlich weiter, prognostiziert die Stadt.