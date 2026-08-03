03.08.2026 05:26 Baubürgermeister Kühn selbstbewusst: "Ich bin bereit für eine zweite Amtszeit"

Im TAG24-Interview kündigt Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn an, für eine zweite Amtszeit kandidieren zu wollen und blickt auf seine Amtszeit.

Von Hermann Tydecks, Karoline Bernhardt

Dresden - Seine Amtszeit endet in gut einem Jahr: Wie geht es weiter für Stephan Kühn (46, Grüne)? Spätestens seit dem Einsturz der Carolabrücke scheiden sich die Geister über seine Bilanz. Im TAG24-Interview kündigt der Baubürgermeister an, für eine zweite Amtszeit kandidieren zu wollen.

Stephan Kühn (46, Grüne) würde gerne Baubürgermeister bleiben. © Eric Münch TAG24: Herr Kühn, Sie haben Ihr Amt im Oktober 2020 von Ihrem Vorgänger Raoul Schmidt-Lamontain (49, Grüne) übernommen. Sind Sie zufrieden damit, wie sich Dresden seither entwickelt hat? Stephan Kühn: Die Stadt entwickelt sich zum Positiven und das ist sichtbar. Die Entscheidung für das Stadtforum war ein richtiger Impuls, der Plan für den Wiener Platz ist beschlossen, wir bauen den Promenadenring weiter. Und mit der BUGA werten wir den öffentlichen Raum in den nächsten Jahren weiter auf. TAG24: Gibt es etwas, das Sie bereuen? Stichwort Verkehrsversuche, Fahrradbarometer. Dresden Politik ÖPNV, Brücken, Radwege: So wünschen Dresdner sich den Verkehr der Zukunft Ich möchte nicht ausschließen, dass ich Fehler gemacht habe. Ich habe ein sehr hohes Arbeitspensum und Engagement. Dass da mal etwas nicht so gut läuft, gehört dazu. Ich würde Sachen vielleicht anders kommunizieren. Weder die Verkehrsversuche noch die Fahrradbarometer sind jedoch Fehler, sondern ganz einfach umgesetzte Beschlüsse des Stadtrats. TAG24: Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche? Sind Sie ständig erreichbar? Deutlich über 40 Arbeitsstunden. Klar bin ich ständig erreichbar, ein Baubürgermeister ist immer im Dienst. Man wird ja auch angesprochen, wenn es 2 Uhr nachts nach der Schlössernacht ist.

Stephan Kühn weist Vorwürfe zurück, Mitschuld am Einsturz der Carolabrücke zu tragen

Der Einsturz der Carolabrücke am 11. September 2024 war ein einschneidendes Ereignis in Kühns Amtszeit. © Robert Michael/dpa TAG24: Kaum ein Beigeordneter wird öffentlich so angefeindet wie Sie. Insbesondere von rechts wird Ihnen ein Feldzug gegen Autofahrer unterstellt. Manchmal fragt man sich, ob es hier noch um inhaltliche Fragen geht oder einfach nur darum, persönlich den Baubürgermeister anzugreifen. Ich will mal sagen, kein Bürgermeister hat es vorher zustande gebracht, die Stauffenbergallee zu sanieren. Da möchte mir mal jemand erzählen, ich würde nichts für Autofahrer tun. TAG24: Machen Ihnen die Anfeindungen zu schaffen? Dresden Politik Parkplatz-Not durch Carsharing? Das sieht das Rathaus anders Ich bekomme auch sehr viel Zuspruch und Dankbarkeit dafür, dass ich mich zum Beispiel um sichere Radwege kümmere. TAG24: Es gibt Menschen, die Ihnen eine Mitschuld am Einsturz der Carolabrücke geben. Es gibt ein Gutachten zum Brückeneinsturz, das ganz klar belegt, dass sich weder der Oberbürgermeister noch ich noch das Straßen- und Tiefbauamt Versäumnisse vorwerfen lassen müssen. Entsprechend hat die Staatsanwaltschaft auch die Ermittlungen eingestellt. TAG24: Haben Sie nach dem Einsturz über einen Rücktritt nachgedacht? Nein, weil ich mir ja nichts zuschulden kommen lassen habe.

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn zieht eine positive Bilanz