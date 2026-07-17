Lange Planung für Langen Weg: In 22 Jahren hat sich nullkommanix getan

Dresden - Am viel befahrenen Langen Weg in Prohlis laufen Fußgänger auf Gras. Radwege fehlen, überall sieht man Asphaltflicken. Vor 22 Jahren hatte der Stadtrat den Ausbau der Straße beschlossen. Passiert ist: nichts. Und im Namen des " Bürokratieabbaus " könnten noch mehr alte Beschlüsse links liegen gelassen werden!

Seit 22 Jahren hat der Lange Weg in Prohlis Sanierungsbedarf. © Steffen Füssel

Der Lange Weg sollte vierspurig werden, es sollten ordentliche Rad- und Gehwege sowie Lärmschutz entstehen. Der Beschluss blieb folgenlos.

Und jetzt hat der Rat mit Stimmen von CDU, Team Zastrow und AfD grundsätzlich beschlossen: Beschlüsse, die seit fünf Jahren nicht umgesetzt wurden, sollen aufgehoben werden!

Beschlusskontrollen soll die Verwaltung künftig nur noch einmal jährlich vorlegen, der sogenannte Klimacheck entfällt. Im Namen des Bürokratieabbaus und für die "Konsolidierung der städtischen Finanzen" wolle man "unnötige und ineffiziente Verwaltungsaufträge" abbauen.

Für Kritiker ist das ein Freibrief fürs Rathaus. "Untätigkeit der Verwaltung wird legalisiert, so sieht's aus", sagt Jens-Uwe Zastrow (51, FDP). Mit der neuen Regelung könne die Stadtverwaltung Beschlüsse aussitzen.