Louisenstraße wird zu grüner Flaniermeile: Für neues Konzept sollen Dutzende Parkplätze weichen
Dresden - Weniger Autos, mehr Grün: Seit 2019 existieren ein Ratsbeschluss und ein Planungsauftrag für die Umgestaltung der Louisenstraße in der Neustadt. 2026, also sieben Jahre später, möchte die Verwaltung nun die entscheidende Testphase einleiten.
Sie soll im Frühjahr beginnen und in mehreren Stufen erfolgen. Der Kernbereich liegt zwischen der Görlitzer und der Alaunstraße. Dort sollen eine Reihe von temporären Pflanzenbeeten und – ab Herbst – permanenten Straßenbäumen aufgestellt sowie Sitzbänke (Parklets) am Straßenrand eingeordnet werden.
Dafür entfallen wohl zwei Dutzend Parkplätze. Vertreter der Verwaltung stellten den Mitgliedern des Stadtbezirksbeirats Neustadt Anfang der Woche das aktuelle Konzept vor.
In mehreren Beteiligungsformaten brachten Anwohner ihre Vorstellungen für die Straßenraumgestaltung ein.
Stadtbezirksbeirat Christian Demuth (53, SPD) sagte am Mittwoch zu TAG24: "Ich bin froh, dass es bald losgeht. Im Sommer wird mehr Aufenthaltsfläche im Freien geschaffen – das ist gerade für junge Leute attraktiv."
Gesamtkosten aller Maßnahmen betragen rund 250.000 Euro
Eine ernsthafte Konkurrenz für die Gewerbetreibenden vor Ort sieht er nicht. "Die Verwaltung hat bei der Auswahl der Standorte für die Sitzgelegenheiten auf eine faire Anordnung geachtet."
Stadträtin Ulrike Caspary (55, Grüne) erklärte: "Besonders spannend finde ich die erste Einführung einer Diagonalgrün-Ampel in Dresden an der Kreuzung Louisenstraße/Bautzner-/Rothenburger Straße."
Dabei schalten die Ampeln für Fußgänger auf allen Seiten gleichzeitig auf Grün. Menschen müssen dann nicht mehr zweimal an der Ampel stehen, sondern können bei Grün direkt diagonal die Kreuzung queren.
Die Gesamtkosten aller Maßnahmen betragen rund 250.000 Euro. Davon entfallen knapp 60 Prozent auf die Baumpflanzungen. Das Geld stammt von der Stadt, dem Stadtbezirk Neustadt und voraussichtlich aus Fördermitteln des Freistaats.
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, Norbert Neumann, Norbert Neumann