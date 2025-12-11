Louisenstraße wird zu grüner Flaniermeile: Für neues Konzept sollen Dutzende Parkplätze weichen

Dresden - Weniger Autos, mehr Grün: Seit 2019 existieren ein Ratsbeschluss und ein Planungsauftrag für die Umgestaltung der Louisenstraße in der Neustadt. 2026, also sieben Jahre später, möchte die Verwaltung nun die entscheidende Testphase einleiten.

Derzeit noch in Weihnachtsstimmung: Die Louisenstraße wird ab Frühjahr 2026 testweise umgestaltet. © Norbert Neumann

Sie soll im Frühjahr beginnen und in mehreren Stufen erfolgen. Der Kernbereich liegt zwischen der Görlitzer und der Alaunstraße. Dort sollen eine Reihe von temporären Pflanzenbeeten und – ab Herbst – permanenten Straßenbäumen aufgestellt sowie Sitzbänke (Parklets) am Straßenrand eingeordnet werden.

Dafür entfallen wohl zwei Dutzend Parkplätze. Vertreter der Verwaltung stellten den Mitgliedern des Stadtbezirksbeirats Neustadt Anfang der Woche das aktuelle Konzept vor.

In mehreren Beteiligungsformaten brachten Anwohner ihre Vorstellungen für die Straßenraumgestaltung ein.

Stadtbezirksbeirat Christian Demuth (53, SPD) sagte am Mittwoch zu TAG24: "Ich bin froh, dass es bald losgeht. Im Sommer wird mehr Aufenthaltsfläche im Freien geschaffen – das ist gerade für junge Leute attraktiv."