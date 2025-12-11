 1.705

Pochen auf Elektrifizierung der Bahnstrecke: Ministerin macht Druck in Berlin

Ministerin Regina Kraushaar pocht auf die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz.

Dresden - Sachsens Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar (61, CDU) trifft kommenden Montag den Parlamentarischen Staatssekretär des Bundesverkehrsministers, Ulrich Lange (56, CSU).

Sachsens Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar (61, CDU) will in Berlin Druck machen.
Die Ministerin will Druck machen, damit die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz durch den Bund doch angegangen wird.

Kraushaar: "Es gilt, Prioritäten zu setzen." Bereits am Anfang der Woche gab es ein Arbeitstreffen im Zittauer Rathaus auf Initiative von Oberbürgermeister Thomas Zenker (50).

Der Bundestagsabgeordnete Florian Oest (38, CDU) stellte dabei klar heraus: "Im Koalitionsvertrag steht der Ausbau der Infrastruktur nach Polen und Tschechien. Die Bundesregierung muss Zusagen einhalten."

