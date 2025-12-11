Pochen auf Elektrifizierung der Bahnstrecke: Ministerin macht Druck in Berlin

Dresden - Sachsens Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar (61, CDU) trifft kommenden Montag den Parlamentarischen Staatssekretär des Bundesverkehrsministers, Ulrich Lange (56, CSU).

Sachsens Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar (61, CDU) will in Berlin Druck machen. © Holm Helis

Die Ministerin will Druck machen, damit die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz durch den Bund doch angegangen wird.

Kraushaar: "Es gilt, Prioritäten zu setzen." Bereits am Anfang der Woche gab es ein Arbeitstreffen im Zittauer Rathaus auf Initiative von Oberbürgermeister Thomas Zenker (50).