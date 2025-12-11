1.705
Pochen auf Elektrifizierung der Bahnstrecke: Ministerin macht Druck in Berlin
Dresden - Sachsens Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar (61, CDU) trifft kommenden Montag den Parlamentarischen Staatssekretär des Bundesverkehrsministers, Ulrich Lange (56, CSU).
Die Ministerin will Druck machen, damit die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz durch den Bund doch angegangen wird.
Kraushaar: "Es gilt, Prioritäten zu setzen." Bereits am Anfang der Woche gab es ein Arbeitstreffen im Zittauer Rathaus auf Initiative von Oberbürgermeister Thomas Zenker (50).
Der Bundestagsabgeordnete Florian Oest (38, CDU) stellte dabei klar heraus: "Im Koalitionsvertrag steht der Ausbau der Infrastruktur nach Polen und Tschechien. Die Bundesregierung muss Zusagen einhalten."
