 11.000

Einst hieß sie "Carola-Brücke": Jetzt ist sie in Dresden im Fokus der Prüfer

Am kommenden Montag und Dienstag lässt die Verwaltung die Prießnitzgrundbrücke entlang der Stauffenbergallee überprüfen.

Von Lennart Zielke

Dresden - Sie wurde 1875 unter dem Namen "Carola-Brücke" eingeweiht: Am kommenden Montag und Dienstag lässt die Verwaltung die Prießnitzgrundbrücke entlang der Stauffenbergallee überprüfen.

Die Prießnitzgrundbrücke mit ihren Sandsteinbögen wird ab Montag überprüft.
Die Prießnitzgrundbrücke mit ihren Sandsteinbögen wird ab Montag überprüft.  © Ove Landgraf

Zum Einsatz kommt ein Brückenuntersichtgerät. Kontrolliert werden die Sandsteinbögen auf Risse, Abplatzungen, Fehlstellen und Durchfeuchtungen.

An beiden Tagen wird abschnittsweise die rechte Fahrbahn halbseitig gesperrt, der Verkehr einspurig an der Inspektionsstelle vorbeigeleitet.

Für Fußgänger und Radler gibt es keine Einschränkungen. Der Einsatz erfolgt turnusgemäß alle sechs Jahre. Die Gesamtkosten betragen 27.000 Euro.

Titelfoto: Ove Landgraf

Mehr zum Thema Dresden Politik: