Einst hieß sie "Carola-Brücke": Jetzt ist sie in Dresden im Fokus der Prüfer
Dresden - Sie wurde 1875 unter dem Namen "Carola-Brücke" eingeweiht: Am kommenden Montag und Dienstag lässt die Verwaltung die Prießnitzgrundbrücke entlang der Stauffenbergallee überprüfen.
Zum Einsatz kommt ein Brückenuntersichtgerät. Kontrolliert werden die Sandsteinbögen auf Risse, Abplatzungen, Fehlstellen und Durchfeuchtungen.
An beiden Tagen wird abschnittsweise die rechte Fahrbahn halbseitig gesperrt, der Verkehr einspurig an der Inspektionsstelle vorbeigeleitet.
Für Fußgänger und Radler gibt es keine Einschränkungen. Der Einsatz erfolgt turnusgemäß alle sechs Jahre. Die Gesamtkosten betragen 27.000 Euro.
Titelfoto: Ove Landgraf