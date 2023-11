Mehr Macht für den OB? Rathaus wehrt sich gegen Vorwürfe

Dirk Hilbert (52, FDP) hatte am Montag versucht, die Hauptsatzung zu ändern. Die Diskussion über seine Vorlagen wurde auf unbestimmte Zeit vertagt. © Thomas Türpe

Am Dienstag kritisierte die Fraktion der Linken die Vorlagen von OB Dirk Hilbert (52, FDP) zur Änderung der Haussatzung heftig. Der Zeitpunkt sei schlecht, die Vorlagen wären von "Machthunger" getrieben und sollten den Stadtrat schwächen, meinte André Schollbach (44).

Am gestrigen Mittwoch reagierte die Stadtverwaltung: "Der Zeitpunkt wurde im Vorfeld mit den Sprechern der Fraktionen in einer Arbeitsgruppe abgesprochen", so ein Rathaussprecher.

Auch der Vorwurf, Hilbert sei von Machthunger getrieben, sei haltlos: "Die Beigeordneten, darunter die Linken, hatten den Wunsch geäußert, die Wertgrenzen zu erhöhen. Diesem Wunsch ist der OB mit seiner Vorlage nachgekommen."