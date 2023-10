Nach Milliarden-Coup vor 17 Jahren: Dresden will Vonovia mehr als 1000 Wohnungen abkaufen

An der Goldenen Pforte vorm Rathaus: OB Dirk Hilbert (52, FDP, l.) und Vonovia-Vorstandsvorsitzender Rolf Buch (58) besiegelten den Deal. © Thomas Türpe

17 Jahre später die Kehrtwende: Die Stadt will jetzt 1213 Wohnungen von Vonovia zurückkaufen, dafür rund 88 Millionen zahlen. OB Dirk Hilbert (52, FDP) spricht von einem "guten Tag für Dresden".

Es geht größtenteils um Plattenwohnungen in Reick (etwa 500 Wohnungen) und der Radeberger Vorstadt (700 Wohnungen), etwa am Jägerpark. Dazu erwirbt die Stadt unbebaute Grundstücke mit einer Entwicklungsfläche von etwa zwölf Hektar (entspricht 17 Fußballfeldern). Diese liegen etwa am Johnsbacher Weg (Seidnitz) und an der Windmühlenstraße (Niedersedlitz), bieten perspektivisch Platz für bis zu 1800 weitere Wohnungen.

Die jetzt verhandelten Wohnungen sind größtenteils an Dresdens bedürftige Bewohner vermietet (Sozialwohnungen), sollen das auch im Bestand (aktuell 1000 Wohnungen) der städtischen Tochter "Wohnen in Dresden" (WiD) bleiben.