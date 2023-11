Nachhaltiger Neubau: Mit Carsharing kann man sich den Parkplatz sparen

Dieses Wohnhaus baute die städtische Wohnungsbaugesellschaft WiD (Wohnen in Dresden), richtete dafür zwei Carsharing-Stellplätze ein. © Holm Helis

Investoren müssen bei Neubauten für gewöhnlich auch an Parkplätze (oder teure Tiefgaragen) für die künftigen Bewohner denken. Je mehr Wohnungen errichtet werden, desto mehr Stellplätze werden benötigt.

Es gibt aber einen Sonderfall: Wird ein Carsharing-Platz gebaut, ersetzt dieser fünf reguläre Stellplätze. Das ermöglicht die 2018 vom Stadtrat geänderte Stellplatz- und Garagensatzung.



Seitdem wurden auf diese Weise 250 neue Carsharing-Plätze an Neubauten vertraglich festgeschrieben. Allein 100 davon hat die kommunale Wohnungsbaugesellschaft WiD (Wohnen in Dresden) geplant, die sozialen Wohnraum errichtet.

Die Regelung spare Baukosten und schaffe mehr Flächen für Wohnraum oder beispielsweise Grünanlagen, teilt ein Stadtsprecher mit.

Zwei Plätze mit E-Ladesäulen wurden jetzt mit dem Anbieter "teilAuto" an der Kipsdorfer Straße in Striesen eingeweiht. 100 neue Ladepunkte will der Anbieter im kommenden Jahr einrichten, arbeitet dabei mit SachsenEnergie zusammen.

Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) will die Satzung künftig weiter lockern, um Parkplätze zugunsten nachhaltigerer Mobilitätskonzepte einzusparen.