Dresdner Piraten entern Wahlkampf! Neuer Vorstand, neues Programm

Der neue Vorstand der Dresdner Piraten (v.l.n.r): Bruno Heitsch, Florian Karow, Stephanie Henkel, Jens Hänsch, Jaro Bertelsmann, Anne Herpertz, Daniel Quitt, Steve König. Das neunte neue Mitglied, Connor Thoß, ist nicht im Bild. © Piraten Dresden

Vier neue Mitglieder wurden auf der Mitgliederversammlung am Wochenende im Vorstand der Dresdner Piraten begrüßt, gab die Partei am Montag bekannt.

Die bisherige Co-Vorsitzende Anne Herpertz (25), ebenfalls Bundesvorsitzende der Piraten, wurde in ihrem Amt bestätigt und freute sich über den Zuwachs.

"Der Mitgliederzuwachs in Dresden macht sich nun auch in den Vorständen bemerkbar. Besonders froh sind wir über die vielen jungen und äußerst engagierten Mitglieder, die mit kreativen Ideen und klaren politischen Idealen diesen Kreisverband voranbringen", so die 25-Jährige.

Auf der Kreismitgliederversammlung beschlossen die Piraten, die bei der letzten Stadtratswahl 2,4 Prozent der Stimmen erhielten, zudem erste Teile ihres neuen Wahlprogramms.

So will man sich beispielsweise dafür einsetzen, dass zwischen dem Ostragehege und Pieschen eine neue Elbquerung für Fuß- und Radverkehr errichtet wird. Die Königsbrücker Straße soll zu einem sehenswerten Boulevard aufgewertet und der städtische Einzelhandel vor einer Zentralisierung in sogenannten "Hypermärkten" geschützt werden.