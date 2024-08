OB Hilbert mit klarer Ansage im Stadtrat: Mehrbelastungen für die Dresdner!

Dresden - 70 Sitze, 15 Parteien und Wählervereinigungen, neun Fraktionen, 34 neue Stadträte: Zum ersten Mal trat am Donnerstagabend der im Juni neu gewählte Stadtrat zusammen. OB Dirk Hilbert (52, FDP) kündigte "Mehrbelastungen" für die Dresdner an.

Der im Juni neu gewählte Stadtrat kam am Donnerstag erstmals zusammen. © Norbert Neumann

Na, das fing ja "gut" an: Nach Begrüßung und Verpflichtung der neuen Räte versagte erstmal die Technik im Saal den Dienst. Nach 45 Minuten war damit fürs Abstimmen wieder "Hände heben" anstatt Knöpfe am Platz drücken angesagt. Nach einigen Minuten konnte die Panne behoben werden.

Hilbert appellierte in seiner ersten Rede an die Räte, Kompromissbereitschaft zu zeigen, damit der Rat nicht "in Zufallsmehrheiten" zerfalle. Eine "Nagelprobe" werde der Haushalt für die Handlungsfähigkeit des Rates, so Hilbert. Den Verwaltungsentwurf für die Finanzplanung wolle er zum Ende des Jahres vorlegen.

"Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern auch Mehrbelastungen zumuten", nannte der OB dabei eine seiner Prämissen.

"Auch wir als Verwaltung würden gerne darauf verzichten. Doch die fiskalische Realität spricht im Augenblick eine andere Sprache."