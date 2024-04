20.04.2024 07:33 Mit Herzensprojekt: Ortschef für zwei Monate Dresdner Stadtrat

Gerhard Ofschanka von den Freien Wählern rückt wenige Monate vor der Kommunalwahl in Dresden am 9. Juni noch für Frank Hannig in den Stadtrat nach.

Von Lennart Zielke

Dresden - Obwohl die Kommunalwahl am 9. Juni bereits vor der Tür steht, kommt es im Stadtrat noch mal zu einer Umbesetzung. Gerhard Ofschanka (72) von den Freien Wählern rückt für den weggezogenen Frank Hannig (53) nach. Neuzugang im Stadtrat: Gerhard Ofschanka (72) ist seit 20 Jahren Ortsvorsteher in Gompitz. © Steffen Füssel Ofschanka, Ehemann und Vater von zwei erwachsenen Kindern, ist in der Stadtpolitik kein Unbekannter. Er steht seit nunmehr 20 Jahren der Ortschaft Gompitz vor, weiß dort eine treue Anhängerschaft hinter sich. Wichtig ist ihm laut eigener Aussage Bürgernähe in der Politik. "Wir wollen die Leute mitnehmen." Dresden Politik Bezahlkarte für Flüchtlinge: Wie geht es jetzt weiter? Sein Herzensprojekt für die letzten zwei Monate im Stadtrat: die Änderung der Dresdner Hauptsatzung beschließen, um so den Status der Ortschaften im Stadtgebiet zu erhalten. "Die liegen mir alle am Herzen."

