Erste Details bekannt: Bis dahin könnte der Dresdner Fernsehturm wieder öffnen

Dresden - Seit 2018 laufen die Planungen zu einem Herzensprojekt vieler Dresdner : Der Fernsehturm (1969 eröffnet, seit 1991 geschlossen) soll wieder öffentlich zugänglich gemacht werden! Bislang ist wenig passiert, doch jetzt steht die Planung.

Entwurfsplanung fertig, Förderantrag auf dem Weg: Der Traum von der Wiedereröffnung des Fernsehturms rückt ein Stück näher. © Stefan Häßler

Am Dienstag wollen OB Dirk Hilbert (54, FDP) und Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) auf dem Turm zum Sonnenaufgang Details bekannt geben - und damit einen Vorgeschmack darauf, was Besucher künftig erwarten können.

Die Zeit drängt! Zum Jahresende läuft die entscheidende Förderfrist beim Bund aus. Der hatte 2018 Fördermittel in Höhe von 12,8 Millionen Euro in Aussicht gestellt, zusätzlich sollen Freistaat und Stadt jeweils 6,4 Millionen Euro für die Wiederbelebung und Sanierung des Wahrzeichens stemmen.

Die Gesamtkosten für die Planungs- und Baumaßnahmen wurden bislang auf etwa 25,65 Millionen Euro geschätzt. "Nach derzeitigem Abstimmungsstand bleibt das Projekt in diesem Kostenrahmen", teilte Hilbert nun auf eine Anfrage der Grünen mit.

Der Förderantrag werde gerade auf den Weg gebracht, so Benedikt Albers (45), Sprecher der Telekom-Tochter "Deutsche Funkturm" (DFMG), die Bauherr und Eigentümer des Fernsehturms ist.