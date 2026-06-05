Poster-Ärger für Holger Zastrow: So reagiert der Politiker

Dresden - Auch dieses Jahr startet die Brunnensaison verspätet, Team Zastrow (TZ) fordert daher, dass Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne ) die Zuständigkeit für die Brunnen verliert. Eine schrille Plakataktion sollte die Forderung untermauern. Die Verwaltung greift durch.

Die streitlustigen Zastrow-Plakate müssen entfernt werden. © Steffen Füssel

"Eva, mach die Brunnen an!", tönt es seit Anfang der Woche unmissverständlich von rund einem Dutzend Plakaten in der Innenstadt.

Nur: "Die Plakate von Team Zastrow sind weder beantragt noch genehmigungsfähig", erklärt das Rathaus auf Anfrage und lässt sie jetzt wieder abhängen.

Rückendeckung dafür gibt die PVP-Fraktion. Sie kreidet "wiederholt nicht genehmigte Plakate" des Teams Zastrow an, poltert: "Zastrow und seine parteigewordene One-Man-Show pfeifen auf Regeln."