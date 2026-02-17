Projekt war eigentlich abgewählt: Wann wird Kühns nächster Fahrradzähler aufgestellt?

Dresden - Dresdens Fahrradbarometer sind mächtig umstritten, wurden auch schon vom Bund der Steuerzahler gerügt. Vergangenen November forderte der Stadtrat Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne ) auf, keine weiteren Zählstellen aufzustellen. Nun gibt die Verwaltung das umstrittene Projekt auf - mit einer Ausnahme.

Der Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne). © Thomas Türpe

Am Sachsenplatz wird wie einst geplant noch bestückt. "Neben dem bereits umgesetzten Fahrradbarometer auf der St. Petersburger Straße sind für das Fahrradbarometer am Sachsenplatz bereits alle Planungsleistungen abgeschlossen, das Barometer ist bereits produziert und in Lieferung", teilt Kühn in einer Beschlusskontrolle mit.

"Die Planung aller weiteren Fahrradbarometer wird unverzüglich gestoppt."

Noch im November hatte er im Rat "gedroht", dass in einem solchen Fall womöglich Fördergelder an den Bund zurückzuzahlen seien.

"Nach Rücksprache mit dem Fördermittelgeber seien Rückzahlungen von Fördermitteln derzeit nicht zu erwarten", stellt Kühn aber nun klar.