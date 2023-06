"Querdenker"-Demo in Dresden: Mehr als 2000 Menschen ziehen durch die Stadt

Dresden - Monatelang hatten die Dresdner "Querdenker" rund um Marcus Fuchs (40) für den heutigen Sonnabend nach Dresden getrommelt, um den Jahrestags des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953 für ihre Zwecke zu missbrauchen. Tatsächlich reisten Verschwörungsgläubige, Neonazis und "Querdenker" aus ganz Deutschland und auch dem nahen Ausland an. Doch am Ende sorgte Bummelei für Ratlosigkeit.