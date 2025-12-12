Interview mit Tonne-Chef: Steffen Wilde über geplante Kürzungen der Kulturförderung

Am 16. Dezember entscheidet der Kulturausschuss über die institutionelle und projektbezogene Kulturförderung für das erste Halbjahr 2026 in Dresden.

Von Guido Glaner

Dresden - Am 16. Dezember entscheidet der Kulturausschuss im Neuen Rathaus über die institutionelle und projektbezogene Kulturförderung für das erste Halbjahr 2026. Vor dem Hintergrund der Haushaltssperre war zunächst von weiteren 25 Prozent, zuletzt von zehn Prozent Kürzung die Rede. So oder so stehen den Kulturinstitutionen voraussichtlich empfindliche Einschnitte bevor. Wir sprachen mit Steffen Wilde (61), Geschäftsführer des Jazzclubs Tonne, über die Nöte seines Hauses.

Steffen Wilde (61) ist der Geschäftsführer des Jazzclubs Tonne. © Thomas Türpe TAG24: Herr Wilde, die Stadt will die kommunale Kulturförderung weiter kappen. Was bedeutete das - in Zahlen - für den Jazzclub Tonne? Bitte rechnen Sie vor! Steffen Wilde: Wir haben zuletzt 135.000 Euro Institutionelle Förderung erhalten. Bei 25 Prozent Kürzung wären es also fast 34.000 Euro weniger. Allerdings steht der Fördervorschlag des Kulturamts Dresden für die Tonne mit 93.750 Euro in der Tabelle. Das wären also sogar 30 Prozent Kürzung. TAG24: Mit wie vielen Planstellen arbeitet die Tonne? Dresden Politik Droht jetzt wieder Chaos an der Stauffenbergallee? Laster-Parkplatz fällt bald weg Wilde: Die beiden Geschäftsführer*innen sind die einzigen Angestellten des Vereins. Mehr ist finanziell nicht machbar. Technikpersonal arbeitet auf Honorarbasis, Einlass- und Barpersonal als studentische Hilfskräfte oder ehrenamtlich. TAG24: Inwiefern wäre die Arbeitsfähigkeit der Tonne durch die Kürzung beeinträchtigt? Die Arbeitsfähigkeit an sich wird nicht sofort beeinträchtigt, wir arbeiten mit der genannten personellen Ausstattung ja seit Jahren. Wie sich eine Kürzung auf die Arbeitsfähigkeit im "Alltagsgeschäft" auswirkt, wird sich erst im Laufe des ersten Halbjahres 2026 zeigen. Sofort beeinträchtigt wird aber ganz enorm das durchführbare Programm. Künstlergagen stagnieren seit Jahren, während Produktions- und Betriebskosten stetig steigen. Einziger Ausweg wäre die weitere Reduzierung der jährlichen Anzahl der Konzerte. Wir veranstalten bereits aufgrund steigender Kosten - aber gleichbleibender Förderung - statt 100 Konzerte 2019 lediglich noch 70 pro Jahr. Wir müssten weiter reduzieren.