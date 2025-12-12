Auf dem Dresdner Neumarkt: Treffen sich zwei Minister zum Glühwein ...
Dresden - Fröhliche Adventsstimmung auf dem Dresdner Neumarkt. Mittendrin zwei Minister: Justizministerin Constanze Geiert (49, CDU) und Innenminister Armin Schuster (64, CDU) trafen sich Donnerstagabend an der Frauenkirche zum Glühweintrinken. TAG24 war exklusiv dabei.
"Wir haben gemeinsame politische Themen, die ich nicht so gerne am Besprechungstisch behandle", sagt Armin Schuster.
Constanze Geiert rechts neben ihm lächelt. Die beiden verstehen sich offensichtlich besser, als mancher denkt. Auf dem Stehtisch dampft weißer Glühwein in Tassen.
"Ich bin Stimmungstrinker. Roten oder Rosé-Wein trinke ich auch gerne", scherzt der Innenminister. Ehefrau Kathrin zu seiner linken schaut streng, schmunzelt dann aber.
TAG24-Frage an die Minister: Haben Sie schon alle Geschenke beisammen?
Dezember ist für Armin Schuster "stressigster Monat"
"Ich habe mir den kommenden Montagnachmittag im Terminkalender freigekämpft. Da gehe ich in die Stadt einkaufen", sagt die Justizministerin. Lachend gesteht die Last-Minute-Shopperin, dass sie "auf dem Weg ist, einen Plan zu haben", womit ihre Lieben in diesem Jahr beglückt werden.
Armin Schuster bekennt, dass der Dezember privat sein "stressigster Monat" ist. Neben Weihnachten und Nikolaus feiert er da Hochzeitstag sowie die Geburtstage seiner Frau und seiner Schwiegermutter.
Schuster: "Dass muss Mann erstmal schaffen." Bereits im September hatte er angefangen, Präsente zu besorgen.
Aufs Fest freuen sich beide Politiker sehr. Sie werden es traditionell im Kreis der Familie feiern.
Constanze Geiert ist zwischen den Jahren im Dienst. Dann wird sie Armin Schuster und andere Minister vertreten, die Urlaub haben.
Titelfoto: Holm Helis