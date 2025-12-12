Auf dem Dresdner Neumarkt: Treffen sich zwei Minister zum Glühwein ...

Dresden - Fröhliche Adventsstimmung auf dem Dresdner Neumarkt. Mittendrin zwei Minister: Justizministerin Constanze Geiert (49, CDU) und Innenminister Armin Schuster (64, CDU) trafen sich Donnerstagabend an der Frauenkirche zum Glühweintrinken. TAG24 war exklusiv dabei.

Justizministerin Constanze Geiert (49, CDU, li.) und Innenminister Armin Schuster (64, CDU) mit seiner Frau Kathrin auf dem Weihnachtsmarkt an der Frauenkirche. © Holm Helis

"Wir haben gemeinsame politische Themen, die ich nicht so gerne am Besprechungstisch behandle", sagt Armin Schuster.

Constanze Geiert rechts neben ihm lächelt. Die beiden verstehen sich offensichtlich besser, als mancher denkt. Auf dem Stehtisch dampft weißer Glühwein in Tassen.

"Ich bin Stimmungstrinker. Roten oder Rosé-Wein trinke ich auch gerne", scherzt der Innenminister. Ehefrau Kathrin zu seiner linken schaut streng, schmunzelt dann aber.

TAG24-Frage an die Minister: Haben Sie schon alle Geschenke beisammen?