Sachsens Kultusminister will keine Lehrer mehr verbeamten

Dresden - Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU ) nahm am Dienstag im Landtag kein Blatt vor den Mund. Er attestierte seiner eigenen Partei, dass sie viel falsch gemacht hat in der Bildungspolitik während der vergangenen 25 Jahre.

Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) sprach Klartext im Landtag. © DPA/Robert Michael

"Wir haben uns damals verrechnet und wir haben Fehler gemacht. Wir haben die Schulen zu rigid geschlossen", sagte er in seiner Fachregierungserklärung.

Sein "damals" bezog er auf die Zeit, als die Schülerzahlen einbrachen und man überall Schulen schloss und kein Personal mehr einstellte.

Das Kultusministerium wird in Sachsen seit der Wiedervereinigung von der CDU geführt. "Wir müssen aus unseren Fehlern lernen", forderte Clemens nun angesichts (wieder) sinkender Schülerzahlen.

Er setzte sich für den Erhalt der bestehenden Schulen ein. Es könne aber sein, dass man vor Ort andere Entscheidungen treffe, räumte der Minister ein.