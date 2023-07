Schöffen-Schande im Stadtrat! Zehn Wahlgänge reichen nicht

Dresden - Trotz Brandbrief der Justiz, Fristüberschreitung, Austausch der Kandidaten und Überstunden bis in die Nacht in der letzten Sitzung vor der Sommerpause: Am Ende reichten den von OB Dirk Hilbert (51, FDP) geleiteten Volksvertretern auch zehn (!) Wahlgänge nicht, um den Schöffen-Wahlausschuss zu besetzen. Damit droht nun ein Stillstand der Strafverfolgung, mutmaßliche Straftäter könnten sogar entlassen werden.