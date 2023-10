Sparen auf dem Rücken der Kleinen? Schülerrat gegen Schülerputzdienst

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (54, CDU). © Thomas Türpe

Nun meldeten sich Vertreter der Schülerschaft zum Vorschlag von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (54, CDU).

So hieß es in einer Mitteilung des Dresdner Stadtschülerrates (SSR), dass ein Großteil der Schüler bereits lange Schultage bis weit in den Nachmittag habe.



Durch die Einführung zusätzlicher Reinigungseinheiten werden diese Schultage noch weiter in die Länge gezogen. Dadurch wären die Schüler zusätzlich belastet und hätten gleichzeitig weniger Zeit für Hausaufgaben oder Sport.

Zudem sei der Umgang mit bestimmten chemischen Reinigungsmitteln ein mögliches Gesundheitsrisiko für die Schüler.