Dresdner SPD läuft Sturm: "Rechtsblock" im Stadtrat verhindert geschützte Radstreifen!

Insbesondere die ausgebliebenen Redebeiträge zur Thematik findet der verkehrspolitische Sprecher bedauerlich. "Eine Begründung blieben diese Fraktionen schuldig. Von einer sachlichen Verkehrs-Debatte haben sich die Teile des Stadtrats endgültig verabschiedet", so Engel.

Genau dieses Vorhaben scheiterte am Freitag bei einer Abstimmung im Rathaus durch den "Rechtsblock", wie es die SPD in einer Mitteilung formulierte. Damit sollen CDU, AfD und Team Zastrow gemeint sein.

Derweil sei mehr Sicherheit für den Radverkehr besonders wichtig. "In keiner anderen deutschen Halbmillionenstadt gibt es so viele Unfälle. Allein von 2020 bis 2022 gab es 538 Schwerverletzte und fünf Tote", sagt Engel, der sich angesichts dieser Zahlen klar für geschützte Radfahrstreifen ausspricht und weiter Druck machen will.