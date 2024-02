Stadt-CDU macht gegen Graffiti mobil: Ist das Kunst oder muss das weg?

Dresden - Sie finden sich an Häuserwänden, Brückenpfeilern und Bahnwaggons: Graffiti sind für viele Bürger ein Ärgernis. Die CDU möchte die ausufernde Fassadenmalerei wieder zum Thema in der Stadtpolitik machen. Denn nicht genehmigte Graffiti, die die Öffentlichkeit in der Regel als Vandalismus wahrnimmt, nehmen zu.