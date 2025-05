Stadtquartiere in Dresden hoffen auf Weiterfinanzierung: Das ist der aktuelle Stand

Dresden - Während mancher Stadtteil viel Geld in Stadtteil-Personal oder neue Möbel stecken will, bibbern Prohlis und Gorbitz um ihre Quartiersmanager. Denn dieses Jahr endet die Förderung vom Bund, für die Zeit danach ist die Finanzierung unklar.

Kostenpunkt für den Stadtbezirk: 20.000 Euro, Ziel: "Die 'Runde Ecke' soll sich als fester Bestandteil des Stadtteils etablieren." Für die Johannstadt veranschlagt das Amt über 22.000 Euro, will damit das neue Stadtteilhaus aufmöbeln, das gerade noch gebaut wird. Die alte Ausstattung sei "stark abgenutzt", wenig ergonomisch, reiche nicht aus. Am 3. Juni entscheiden die Stadtbezirksbeiräte.

TAG24-Reporterin Karoline Bernhardt. © Steffen Füssel

Es klingt erst einmal ungerecht: In der Johannstadt soll bald ein geradezu monströses Stadtteilhaus eröffnet, in der Friedrichstadt ein neuer Begegnungsort etabliert werden. Aber in den Brennpunktvierteln Prohlis und Gorbitz fehlt Geld für Quartiersmanager?

Danach sieht es aktuell jedenfalls aus - ohne Fördermittel kann die Stadt Dresden die Stadtteilbüros nicht betreiben. Seit Jahrzehnten stellen sie Projekte auf die Beine, die den Zusammenhalt stärken sollen. Sie beraten Senioren, helfen beim Spracherwerb oder organisieren Putzaktionen.

Zur Wahrheit gehört auch: In all den Jahren, in denen sich Quartiersmanager um Prohlis und Gorbitz bemüht haben, hat sich das Sicherheitsgefühl dort nicht verbessert. Und auch die Bewohnerschaft ist nicht diverser geworden. Welcher Gutverdiener zieht freiwillig an die Prohliser Allee, wenn er einen gediegenen Altbau in Striesen haben kann?

So engagiert nicht gerade billige Einrichtungen wie Quartiersmanagements auch sind: Die dahinterstehende Idee, bunte Stadtteilfeten oder Sprachtreffs könnten sozialstrukturelle Probleme nachhaltig lösen, ist naiv. Vielleicht wäre der Schaden verkraftbar, müsste man auf sie verzichten. Schade wäre es trotzdem.