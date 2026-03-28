Entscheidung ums Ärztehaus gefallen: Politiker warnt vor "teurer Katastrophe"

Dresden - Im Streit um das Ärztehaus am Albert-Wolf-Platz in Dresden-Prohlis fiel am Donnerstagabend im Stadtrat die Entscheidung: Für den Bau eines Azubi-Wohnheims darf die Stadtentwicklungsgesellschaft STESAD das Gebäude abreißen lassen - unter bestimmten Voraussetzungen. Mehrere Fraktionen äußerten Bedenken zum Projekt.

Gemäß Stadtratsbeschluss darf das Ärztehaus am Albert-Wolf-Platz abgerissen werden, sofern alle Mieter ein vergleichbares Angebot in der Nähe erhalten haben. © TAG24

Mit einer großen Mehrheit von 56 Ja-Stimmen zu zwei Nein-Stimmen und zehn Enthaltungen (BSW, Linke) ist die Beschluss-Empfehlung des Bau-Ausschusses angenommen worden. Das Gremium machte damit den Weg für eine "Baufeldfreimachung" auf dem Grundstück frei.

Dies darf jedoch erst geschehen, wenn den bisherigen Mietern "nachweislich ein adäquates, ortsnahes Angebot für einen alternativen Standort unterbreitet" wurde, wie es in dem abgesegneten Papier heißt.

Dabei wurde der Beschluss unter mehrheitlicher Zustimmung um einen Änderungsantrag der CDU erweitert, der OB Dirk Hilbert (54, FDP) beauftragt, die lückenlose hausärztliche Versorgung sicherzustellen.

Schließlich kümmern sich sechs Fachärzte um Tausende Patienten des Stadtteils.