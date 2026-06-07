Wegen Schwarzarbeit: Handwerkskammer fordert finanzielle Entlastungen für Betriebe

Dresden - Angesichts steigender Abgabenlast und der umstrittenen Verwendung von Steuergeldern werden in Sachsen immer mehr Aufträge "schwarz" erledigt. Jetzt schlägt die erste Handwerkskammer Alarm.

Warnt vor einem Anstieg der Schwarzarbeit: Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. © Ove Landgraf

"Die schwierige Konjunkturlage lässt die Schwarzarbeit boomen", sagt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden.

Derzeit gebe es dazu vermehrt Hinweise von Mitgliedsbetrieben. Vor allem im Fokus: das Bau- und Ausbaugewerbe sowie das Friseurhandwerk, in dem sich immer mehr Barbershops ausbreiten.

Nach Kenntnis der Handwerkskammer werden Arbeiten teils auch von Betrieben ausgeführt, die dafür nicht qualifiziert sind.

"Wenn etwa ein Maurer plötzlich auch Malerarbeiten anbietet", nennt Brzezinski ein Beispiel.

Bei Barbershops müsse überprüft werden, ob die vorgeschriebene Betriebsleitung durch einen Friseurmeister eingehalten werde.