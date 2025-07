Streit um ukrainisches Zentrum in Dresden: Sogar Botschafter schaltet sich ein

Dresden - Mehr als 10.000 ukrainische Staatsbürger leben derzeit in Dresden , rund 80 Prozent davon kamen seit 2022 als Kriegsflüchtlinge. Um deren Betreuung ist nun ein heftiger Zoff entbrannt. Sogar der Botschafter des osteuropäischen Landes schaltete sich ein.

Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (48, Linke) ließ einen Wettbewerb um das beste Konzept für ein neues "Ukrainisches Zentrum" durchführen. © Eric Münch

Angesichts der schwierigen Situation in der Heimat wird ein Großteil der Ukrainer langfristig in Dresden bleiben, braucht deshalb umfassende Unterstützung, so das Rathaus.

Ein neues "Ukrainisches Zentrum" soll die Integration in Arbeit und Gesellschaft erleichtern. Der Geschäftsbereich von Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (48, Linke) startete deshalb einen Wettbewerb um das beste Konzept.

Den mit 100.000 Euro pro Jahr umrahmten Zuschlag für den Betrieb des Zentrums erhielt der Ausländerrat Dresden (110 hauptamtliche Mitarbeiter). Der Verein ist seit 35 Jahren in der Migrationsarbeit tätig, hilft etwa bei der Suche nach Praxisstellen oder der Anerkennung von Berufsabschlüssen.

Tätigkeiten, die für Ukrainer in Dresden bislang überwiegend durch das Ukrainische Haus (Verein Plattform Dresden) um Natalija Bock (48) übernommen wurden. Doch sie und ihre Mitstreiter gingen im Wettbewerb leer aus.