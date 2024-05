Noch Hunderte Meter unterirdisch in Rohren versteckt: Dresden lässt den Kaitzbach frei

Dresden - Der Kaitzbach gehört zu Dresdens wichtigsten Gewässern, speiste einst die Wehranlagen mit Wasser. Ab dem 16. Jahrhundert wurde er jedoch zunehmend unter die Erde verbannt. Die Stadt will das ändern, den Bach am Robotron-Areal wieder aus den Rohren "befreien".

Hier taucht der Kaitzbach zwischen Bürgerwiese und Blüherpark ab und verläuft dann bis zur Elbe unterirdisch. © Petra Hornig

Der rund zwölf Kilometer lange Kaitzbach entspringt in Kleinnaundorf (Freital), verbindet die Dorfkerne von Altkaitz, Altmockritz (auch Freibad) und Altstrehlen, fließt entlang des Zoos durch den Großen Garten. Nach dem Blüherpark verschwindet er in Kanälen unter der Altstadt, bis er an der Carolabrücke in die Elbe mündet.

Ab Zinzendorfstraße (an der Erich-Kästner-Schule), vorbei an der ehemaligen Robotron-Kantine, über den Skatepark Lingnerallee soll der Kaitzbach bis zur St. Petersburger Straße wieder offengelegt und naturnah gestaltet werden.

Statt versiegelter Flächen soll es einen Grünzug über 540 Meter Länge mit Bänken und Dutzenden Bäumen geben.

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (58, Grüne) spricht von einer "echten Stadtentwicklungsmöglichkeit", die auch Kühle in die Innenstadt bringe.

Laut Planern sind im Umfeld bis zu zehn Grad Abkühlung drin, zudem sinke die Hochwassergefahr bei Starkregen.