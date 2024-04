Finale im Rathaus: Endet das Radler-Experiment vom Blauen Wunder?

Dresden - Mit Spannung schaut Dresden am Dienstag auf Entscheidungen im Rathaus. Dort nimmt OB Dirk Hilbert (52, FDP) eine erste Bewertung des Verkehrsversuchs am Blauen Wunder vor. Droht das frühzeitige Aus des Experiments?

Beendet OB Dirk Hilbert (52) am Dienstag frühzeitig den Verkehrsversuch, der eigentlich bis zum 16. Juni laufen soll? © IMAGO/xcitepress/Benedict Bartsch

Zu dieser Frage möchte die Verwaltung erst nach dem Treffen, an dem auch Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) teilnimmt, Stellung beziehen. Montagvormittag sah um die Loschwitzer Brücke jedenfalls alles so aus, wie zum Versuchsbeginn vor einer Woche.

In der morgendlichen Hauptverkehrszeit (7 bis 9 Uhr) staute sich der Verkehr in Loschwitz bis weit auf die Grundstraße. Auch auf der Pillnitzer Landstraße rollten Autos und Busse im ersten Gang, standen bis Höhe Rhododendronpark in Wachwitz.



Buslinien wie die 63 hatten bis zu 20 Minuten Verspätung. Vertreter von CDU und SPD zählten sogar Verzögerungen zwischen 30 und 35 Minuten. Die DVB äußerten sich dazu nicht, verwiesen auf das Rathaus.

Kaum in Erscheinung traten am Montag die Fahrradfahrer. Das nass-graue Wetter mit Temperaturen von unter 10 Grad schreckte wohl viele vom Tritt in die Pedale ab.