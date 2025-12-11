Weg für Kürzungen frei: Rat lehnt DVB-Bürgerbegehren ab!

Showdown zum DVB-Bürgerbegehren "Dresdner Nahverkehr erhalten". Am Abend flogen im Rat ein letztes Mal die Fetzen.

Von Hermann Tydecks, Lennart Zielke

Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am Donnerstag für die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens. © Thomas Türpe Rund 40.000 Dresdner hatten das von den Linken initiierte Begehren unterschrieben. Sie forderten damit einen Bürgerentscheid über die Frage, ob das DVB-Angebot auf 2024-er Niveau erhalten werden soll. OB Dirk Hilbert (54, FDP) empfahl dem Rat am Donnerstag, das Begehren wegen finanzieller Bedenken (Mehrkosten höher als die von den Linken angenommenen 18 Millionen Euro) abzulehnen. Auch, da auf die Bürger sonst Einschnitte zukämen, mit denen sie nicht rechnen konnten. Die Linke warnte vor schlechteren Taktzeiten, weniger Linien und Personal. Über so ein bedeutsames Thema sollten die Bürger entscheiden. Dresden Politik Louisenstraße wird zu grüner Flaniermeile: Für neues Konzept sollen Dutzende Parkplätze weichen Die SPD erinnerte an das (erfolgreiche) Bürgerbegehren zum Bau der Waldschlößchenbrücke, an das damals weit geringere Maßstäbe als im aktuellen Fall angesetzt worden seien.

Weg für (weitere) Kürzungen frei: Einen Bürgerentscheid über den Erhalt des DVB-Angebotes wird es nicht geben. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Hilbert: "Verarschung von mehr als einer halben Million Dresdnern"