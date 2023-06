Weil die Nachfrage in Dresden so enorm ist: Stadträte fordern mehr Gemeinschaftsschulen

Dresden - Rund 64.000 Schüler lernen derzeit an Dresdens Schulen. Unter den insgesamt 148 kommunalen Bildungshäusern gibt es jedoch nur zwei Gemeinschaftsschulen. Geht es nach den Ratsfraktionen von SPD und Linke, sollen es in Zukunft mehr werden. Das gefällt nicht jedem.

In Dresden gehen derzeit rund 64.000 Kinder und Jugendliche zur Schule. © picture alliance/dpa

In einem am Donnerstag vorgestellten Antrag fordern die Stadträte OB Dirk Hilbert (51, FDP) auf zu prüfen, welche bestehenden Schulstandorte (Oberschulen, Gymnasien) umfunktioniert werden könnten. In den kommenden Jahren sollen so sechs weitere Gemeinschaftsschulen in Dresden entstehen.



Kommt ein Kind auf eine Gemeinschaftsschule, kann es dort neben einem Haupt- oder Realschulabschluss (9. oder 10. Klasse) auch das Abitur (12. Klasse) erlangen.

Die Nachfrage nach der Schulform ist in Dresden stark gestiegen. So wurden für das kommende Schuljahr 280 Anmeldungen an der Gemeinschaftsschule Campus Cordis (Albertstadt) registriert.