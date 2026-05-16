Wirbel um zerstörten Anhänger: Jetzt äußert sich OB Hilbert

Städtische Angestellte entfernten im März ein Lastenrad des Kollektivs "Verkehrswende Dresden". © Verkehrswende Dresden

In seiner Antwort erklärt das Stadtoberhaupt zur Frage nach der juristischen Begründung, dass der am Rad befestigte Anhänger einem Kraftfahrzeuganhänger entsprochen habe. Dies sei auch durch die Plakette belegt worden.

"Damit handelt es sich rechtlich um einen klassischen, zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuganhänger, unabhängig davon, wie er aktuell bewegt oder wofür er genutzt wird", stellt Hilbert fest.

Fraglich sei zudem, ob die Nutzung als Lastenanhänger oder auch zur Personenbeförderung innerhalb der typischen Fahrradinfrastruktur "überhaupt möglich wäre" und ob es nicht "als zulassungspflichtiges Sonderfahrzeug mit Erfordernis einer Betriebserlaubnis einzustufen" sei, da es deutlich vom Standard abweiche.

Doch warum ist der Anhänger überhaupt zerstört worden? Schließlich würden Autos mit Anhänger eigentlich abgeschleppt, so Schulte-Wissermann. Darauf erwiderte der Rathauschef: "Um den Anhänger mit den umfangreichen Aufbauten abtransportieren zu können, wurde der Anhänger in Einzelteile auseinandergebaut."