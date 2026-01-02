796
Zu wenig Spenden fürs Römische Bad: Wie geht es jetzt weiter?
Dresden - Seit Sommer sucht Dresden nach Spendern für den nächsten Sanierungsabschnitt des Römischen Bades. Doch bislang sind nicht einmal die angepeilten 20.000 Euro für das erste Teilziel zusammengekommen.
Die Stadt braucht das Geld, weil für die Arbeiten keine Eigenmittel im Haushalt eingestellt sind.
Eine Million Euro sollen es insgesamt werden, um so an weitere 2,5 Millionen Euro Fördermittel zu kommen.
Lediglich 19.440 Euro meldete das Spendenbarometer des Rathauses kurz vor Heiligabend.
Ein Sprecher der Verwaltung kündigte laut Medienberichten an, dass die Stadt Dresden nun weitere Maßnahmen zur Beschaffung der Mittel vorbereite oder zumindest prüfe.
Titelfoto: Eric Münch