Praxisstart für Klinik-Azubis in Dresden: Zuerst wird der Blutdruck gemessen

Dresden - Seit September tauchen vielerorts junge Menschen in die Berufswelt ein, die bisher die Schulbank gedrückt haben. Für sie beginnt ein neues Abenteuer ihres Lebens. Im Dresdner Diakonissenkrankenhaus starten 70 Azubis ihre Ausbildung als Pflegefachmann oder Pflegehelfer. Am gestrigen Dienstag war ihr erster Praxistag.

Das "Diako" stellt eine berufliche Perspektive nach der Ausbildung in Aussicht: "Das betrifft nach unserer Erfahrung ein Drittel der Absolventen. Die anderen gehen in Richtung Altenhilfe, Kinderkrankenpflege oder schließen ein Pflegestudium an", so Diako-Sprecher Victor Franke (41).