Ungewöhnliches Hobby: Was DDR-Figurensammler Meisel in Kai Pflaumes Rateshow erlebte

Dresden - "Kaum zu glauben" - dass der Dresdner Unternehmer Torsten Meisel (60) eine Sammlung von 810 DDR-Werbefiguren besitzt. Mit diesem ungewöhnlichen Hobby schaffte es der Sachse in die NDR-Sonntagabend-Rateshow von Kai Pflaume (58). Am Wochenende wurde die Folge in Hamburg aufgezeichnet, am 31. August wird sie ausgestrahlt.