Prominenter Besuch: DFB-Stars machen halt an Dresdner Schule

Dresden - Großes Staunen am Gymnasium Bürgerwiese in Dresden : Nur einen Tag nach dem 5:0-Kantersieg im WM-Quali-Match gegen Slowenien haben fünf Spielerinnen der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft die Schule an der Parkstraße besucht.

Hereinspaziert! In der Halle trafen die DFB-Damen auf die Schülerinnen des Gymnasiums Bürgerwiese. © Andreas Pach

Nicole Anyomi, Janina Minge, Stina Johannes (alle drei 26), Jella Veit (20) sowie Ena Mahmutović (22) überraschten am gestrigen Mittwochnachmittag die Schülerinnen der fünften bis elften Klasse und sorgten damit für jede Menge Begeisterung.

In der Dreifeld-Sporthalle übernahmen die Stars dabei unter anderem eine Trainingseinheit für zwei Mädchen-Fußball-AGs.

Ganz zufällig kam der Termin allerdings nicht zustande. Denn wie Schulleiter Jens Reichel gegenüber TAG24 erklärte, hatte der Sächsische Fußball-Verband (SFV) im Vorfeld eine entsprechende Anfrage gestellt.

Die Schule kooperiert laut Angaben des Direktors mit dem SFV, pflegt darüber hinaus noch Kontakte zu Zweitligist Dynamo Dresden. In dessen Rudolf-Harbig-Stadion hatte am Vortag auf der anderen Straßenseite das Länderspiel der deutschen Frauen stattgefunden.