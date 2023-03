Rassistische Beleidigungen und Spuckattacke in Dresdner Straßenbahn: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Am 4. März kam es in der Straßenbahnlinie 11 in Dresden zu einem rassistischen Vorfall inklusive einer Spuck-Attacke auf eine 32-jährige Frau. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

An der Haltestelle "Kongresszentrum/Haus der Presse" stieg der Pöbler in die Bahn und beleidigte ein asiatisches Pärchen rassistisch. Eine Frau, die dazwischen ging, wurde von dem Täter bespuckt. (Archivbild) © Thomas Türpe

Gegen 19.25 Uhr stieg der unbekannte Täter mit einer Bierpulle in der Hand an der Haltestelle "Kongresszentrum/Haus der Presse" in die Straßenbahnlinie 11 in Richtung Zschertnitz ein, teilte die Polizeidirektion Dresden am heutigen Mittwoch mit.

In der Bahn machte sich der Mann dann über ein asiatisches Pärchen lustig, welches sich in einer Fremdsprache unterhielt. Zudem äußerte der Unbekannte rassistische Beleidigungen.

Als ein 34-jähriger Fahrgast den Pöbler aufforderte, das Pärchen in Ruhe zu lassen, wurde auch er beleidigt und bedroht. Da ging schließlich eine 32-jährige Frau dazwischen und wurde daraufhin vom Täter angespuckt.

An der Haltestelle "Postplatz" verließ der Unbekannte die Bahn und flüchtete in Richtung Freiberger Straße. Den Mann beschreibt die Polizei wie folgt: