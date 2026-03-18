Sachse soll Berlin modernisieren
Dresden/Berlin - Ein Dresdner übernimmt das Ruder in der Hauptstadt! Matthias Hundt (57) ist neuer Chief Digital Officer und Staatssekretär für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung in Berlin. Er soll die Berliner Verwaltung schneller, effizienter und digitaler machen.
"Berlin hat enormes Potenzial bei der Digitalisierung, das werden wir jetzt mit Nachdruck heben", kündigt Hundt an.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) lobt: "Matthias Hundt wird E-Government, IT-Sicherheit und den Schutz kritischer Infrastruktur voranbringen."
Der Unternehmer bringt Erfahrung aus Sachsen Digital Solutions und der Dresden Information mit.
Nun will er die Hauptstadt modernisieren.
Titelfoto: -/Senatskanzlei Berlin/dpa