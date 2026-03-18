Sachse soll Berlin modernisieren

Dresden/Berlin - Ein Dresdner übernimmt das Ruder in der Hauptstadt! Matthias Hundt (57) ist neuer Chief Digital Officer und Staatssekretär für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung in Berlin. Er soll die Berliner Verwaltung schneller, effizienter und digitaler machen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU, r.) überreicht dem neuen Staatssekretär für Digitalisierung und Chief Digital Officer, Matthias Hundt (57), seine Ernennungsurkunde. © -/Senatskanzlei Berlin/dpa

"Berlin hat enormes Potenzial bei der Digitalisierung, das werden wir jetzt mit Nachdruck heben", kündigt Hundt an.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) lobt: "Matthias Hundt wird E-Government, IT-Sicherheit und den Schutz kritischer Infrastruktur voranbringen."