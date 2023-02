Sachsens erster Supermarkt ohne Verkäufer eröffnet bei Moritzburg

Moritzburg - Seit Sonntag steht in Friedewald bei Moritzburg ein Container, der es in sich hat! Direkt neben dem Bolzplatz gelegen, können sich die Dorfbewohner dort bequem mit Dingen des täglichen Bedarfs eindecken. Doch einen Verkäufer sucht man vergebens. Was hat es mit dem Geisterladen auf sich?