30.05.2026 06:00 Samstag noch nichts geplant? Dann kommen hier neun tolle Tipps

In Dresden und Umgebung stehen am Samstag tolle Veranstaltungen auf dem Plan - bei uns findet Ihr die besten 9 Tipps.

Von Antje Ullrich, Maxima Michael

Dresden - Ob Wandern, Kultur oder Musik: An diesem Wochenende locken zahlreiche Veranstaltungen in Dresden und Umgebung, die wirklich für jeden Geschmack etwas bereithalten. Ihr habt die Qual der Wahl.

Lichtenau - Der Sonnenlandpark Lichtenau hat den Kindertag vorverlegt und lädt heute von 10 bis 18 Uhr zur großen Kindertagsparty ein. Dabei wird es nicht nur jede Menge Spielspaß mit den beliebten Attraktionen, darunter der neue Skywalk, geben, sondern auch ein Kinder-Mitmach-Konzert mit dem Kindermusiker NILSEN ab 16 Uhr. Eintritt: 18,50 Euro (ab 4 Jahren), Familien (2 Erw., 2 Kinder) 66 Euro. Infos unter: sonnenlandpark.de

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Der neue Skywalk im Sonnenlandpark Lichtenau bringt Klein und Groß zum Staunen! © Ralph Kunz

Sächsischer Wandertag

Großenhain - Der 15. Sächsische Wandertag steigt an diesem Wochenende in Großenhain. Wer eventuelle Restplätze der geführten Touren vor Ort nicht mehr ergattern kann, dem stehen noch drei ungeführte Touren zwischen drei und 16 Kilometern zur Wahl, die auf eigene Faust begangen werden können. Außerdem erwartet die Besucher auch ein Rahmenprogramm auf der Festwiese. So spielen am Samstag ab 14.45 Uhr der Spielmannszug Zabeltitz und die Geißlitztaler Musikanten auf, gefolgt ab 17 Uhr von Live-Musik. Am Sonntag stehen unter anderem Yoga (10 Uhr), Wandelkonzerte (13 Uhr) und Barockgartenführungen (13 & 15 Uhr) auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. Infos unter: grossenhain.de

Lust zu wandern? (Symbolfoto) © 123rf/ irinashatilova

Puppenspielfest

Hohnstein - Von traditionellen Marionetten bis hin zu Schattenspielen: Das Hohnsteiner Puppenspielfest feiert in diesem Jahr 40. Jubiläum und präsentiert am Wochenende 50 Vorstellungen von 19 Bühnen aus aller Welt an neun Spielstätten, darunter auch die Burg Hohnstein. Umrahmt wird das vielfältige Puppenspiel-Programm von Angeboten wie Hüpfburg, Kinderschminken, kreativem Gestalten, traditionellem Handwerk, Ponyreiten und musikalischen Live-Auftritten, unter anderem von Ratatouille (Sa 11–17 Uhr) und Die Bagles (So 11–17.30 Uhr). Die Tageskarte kostet 18 Euro, Kinder (ab 3 Jahren) 12 Euro, Familien 45 Euro. Für beide Tage zahlen Erwachsene 30 Euro, Kinder 18 Euro, Familien 65 Euro. Infos unter: hohnstein.de/puppenspielfest/

Das 40. Jubiläum vom Hohnsteiner Puppenspielfest steht an! (Archivfoto) © Thomas Türpe

Gartenwochenende

Pillnitz - Ein Muss für Gartenfreunde ist das Pillnitzer Gartenwochenende (10–17 Uhr), an dem an über 50 Ständen in einem großen Sortiment an Pflanzenraritäten, Gartentechnik und -dekoration gestöbert werden kann. Die Besucher können dabei heimische Gehölze und Stauden, aber auch exotische Pflanzen, Kakteen, Kletter- und Heidepflanzen sowie besondere Rosen entdecken. Ebenso kann man Gemüsepflanzen verschiedenster Sorten für den heimischen Garten erwerben. Tipp für Familien: Auch der Verein Hörnchenhausen e. V. ist da und stellt seine Arbeit zum Schutz der Eichhörnchen vor. Der Eintritt ist frei. Infos unter: schlosspillnitz.de

Beim Pillnitzer Gartenwochenende werden Pflanzenliebhaber sicherlich fündig. (Archivfoto) © Sylvio Dittrich

Regionalmarkt im Schloss Lauenstein

Lauenstein - Von 10 bis 16 Uhr könnt Ihr auf dem Schlosshof des Schlosses Lauenstein regionale Köstlichkeiten und Produkte ergattern. Von Obst und Gemüse über Wurst- und Käsespezialitäten bis hin zu Jungpflanzen ist alles dabei. Für diejenigen, die aktiv werden möchten, stehen tolle Mitmachangebote und unterhaltsame Aktionen vom Osterzgebirgsmuseums bereit. Eintritt frei/Infos unter: schloesserland-sachsen.de

Im Hof des Schlosses Lauenstein findet am Samstag ein Markt mit regionalen Köstlichkeiten statt. © Norbert Neumann

Großes Familienfest

Dresden - Das Georg-Arnhold-Bad wird 100 Jahre alt - das ist doch definitiv Grund zu feiern! Groß und Klein dürfen sich über ein vielfältiges Programm freuen - unter anderem wird es eine große Zaubershow, eine Luftballon-Modelliererin und viele weitere Überraschungen geben. Für den Eintritt gelten die normalen Preise, doch Kinder dürfen sich freuen: Sie erhalten einen 2,50-Euro-Gutschein für ihren nächsten Bad-Besuch. Infos unter: dresdner-baeder.de

Das Georg-Arnhold-Bad feiert seinen 100. Geburtstag und lädt passend dazu zum großen Familienfest ein! © Steffen Füssel

Lange Kultur-Nacht

Meißen - Ab 18 Uhr lädt die Porzellanstadt am heutigen Samstag zur "Langen Nacht der Kunst, Kultur und Architektur". An über 25 Veranstaltungsorten, von der Albrechtsburg bis zum Heinrichsplatz, wird es ein buntes Programm geben. Dem Dom darf man zum Beispiel unters Dach steigen, in der Frauenkirche erklingt Musik, das Theater Meißen führt die Märchenkomödie "Die goldene Gans" auf, in der Jahnhalle wird gebouldert und gequizzt. Zum Ausklang geht es ab 23 Uhr auf den Heinrichsplatz, auf dem die Besucher eine Live-Performance erwartet. Preis: 10 Euro, erm. 7 Euro, Kinder/Schüler bis 18 Jahre frei. Infos unter: stadt-meissen.de

Bei Meissens "Langen Nacht der Kunst, Kultur und Architektur" gibt's ein vielfältiges und spannendes Abendprogramm. © Holm Helis

Frühjahrskonzert

Dresden - Das Haydn Orchester lädt zum späten Samstagnachmittag zu einem tollen Frühjahrskonzert ein. In der Lukaskirche könnt Ihr Euch ab 17 Uhr wieder einmal fallen lassen und ausschließlich der Musik lauschen. Das Programm beinhaltet unter anderem Stücke von Carl Maria von Weber und Franz Schubert. 15/10 Euro - an der Abendkasse ist ausschließlich Barzahlung möglich. Tickets und Infos unter: haydn-orchester-dresden.de

Der Innenraum der Lukaskirche am Lukasplatz. (Archivfoto) © Thomas Türpe

"Lyrischer Einspruch" in Dresdner Whisky Manufaktur