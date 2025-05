Schäferwechsel in Dresden: Jetzt hütet ein Neuer die Herde

Dresden - In Dresden sind wieder die Schafe los! Nach Anreise aus dem Winterquartier in Weixdorf über die Neustädter Elbseite und Marienbrücke weidet eine Herde von rund 500 Tieren nun die Elbwiesen entlang des Ostra-Geheges ab. Der langjährige Schäfer Steffen Vogel (66) gibt seinen Hütestock jetzt an seinen Nachfolger weiter.

Rund 500 Schwarzkopf- und Suffolk-Schafe weiden in den kommenden Tagen und Wochen die Elbwiesen nahe dem Ostragehege ab. © Petra Hornig

Für die Pflege der Elbwiesen setzt die Stadt nicht nur auf Maschinen. Seit 1992 sorgte Vogel mit insgesamt rund 600 Schwarzkopf- und Suffolk-Schafen für gepflegtes Gras.

In den kommenden Tagen und Wochen ziehen die Tiere von Koppel zu Koppel in Richtung Marienbrücke, wechseln dann rüber zur Flutrinne in Kaditz. Rund ein Drittel der Elbwiesen vor allem im Osten der Stadt werden so schonend bewirtschaftet.



"Früher sind wir bis in die Johannstadt, aber da ist jetzt zu viel Begängnis", sagt Vogel. Die Flächen im Landschaftsschutzgebiet pachten die Schäfer von Stadt und Freistaat, werden über Fördermittel bezahlt.

Die Weidetiere schützen die Kulturlandschaft auch vor wuchernden Büschen, kosten zudem weniger als Maschinen und Diesel.