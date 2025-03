Mehr als zwei Millionen Besucher im Schlösserland - fast ein Rekord

Dresden - Fast-Rekord im "Schlösserland Sachsen ": 2024 verbuchte der Verbund fast so viele Besucher wie im Rekordjahr 2019. Die ständig steigenden Kosten für die Unterhaltung der Schlösser, Burgen und Gärten sowie für die immer deutlicher zutage tretenden Klimaschäden verhageln die gute Bilanz jedoch.

Schloss Moritzburg trug im vergangenen Jahr mit den Aschenbrödel-Veranstaltungen entscheidend zum Erfolg des "Schlösserlands Sachsen" bei. © imago images/Sylvio Dittrich

Das vielleicht Überraschendste an der Jahresbilanz, die Schlösserland-Chef Christian Striefler (63) am Donnerstag vorlegte, war die Verschiebung des besucherstärksten Monats.

Lag der bis dato klar im Sommer, sei mit "Christmas Garden" in Pillnitz, den Aschenbrödel-Events in Moritzburg und dem "Spuk unterm Weihnachtsbaum" in Weesenstein der Dezember inzwischen der beste Monat, sagte Striefler.

Insgesamt konnten die Einrichtungen des Verbunds im vergangenen Jahr 2.083.833 Besucher begrüßen. Nur im Rekordjahr 2029 waren es mehr (über 2,1 Mio. Besucher).

Belastend wirkten sich dagegen die stark gestiegenen Baumfällungen insbesondere im Großen Garten in Dresden aus.