Schluss mit Langeweile am Samstag: Hier sind acht Tipps für Dresden und Umgebung

Ihr wisst noch nicht, was Ihr am Samstag machen wollt? Dann sind hier acht Tipps für Dresden und Umgebung, die Euren Samstag vielleicht perfekt machen könnten.

Von Dana Peter, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Die Temperaturen liegen wieder oberhalb des Gefrierpunktes und auch die Sonne kämpft sich allmählich durch die Wolkendecke. Wer seinen Samstag nicht nur auf der Couch verbringen möchte, findet hier acht Tipps für Erlebnisse und Ausflüge am Wochenende in Dresden und Umgebung.

Egal ob bei Tag oder in der Nacht - Flohmarkt geht immer

Riesa/Dresden - Zum Nachtflohmarkt am Sonnabend von 15 bis 22 Uhr werden mehr als 150 Händler und 3 000 Besucher in der WT Energiesysteme Arena (Am Sportzentrum 5) erwartet. Das Angebot ist bunt gemixt und bietet vom original bäuerlich antiken Gebrauchsgegenstand bis zur wertvollen Silbermünze alles fürs Sammlerherz. Eintritt: 3 Euro/Kinder bis 14 Jahre frei. Infos unter: nachtflohmaerkte.de/riesa In Dresden hat der Winter-Trödelmarkt in der Neustädter Markthalle (Metzer Str. 1) am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Egal was man sucht, auf einem der beiden Flohmärkte wird man sicherlich fündig. Am kommenden Samstag kann man sogar entscheiden, ob man tagsüber oder spätabends ein bisschen trödeln gehen möchte. (Archivbild) © PR

Neujahrskonzert im Schloss Lauenstein

Lauenstein - Ein Neujahrskonzert an zwei Orten erleben die Besucher von Schloss Lauenstein (Marktplatz 1) am Sonnabend ab 15 Uhr. Es singen die Dresdner SoliDeisten und es musiziert die Hofkapelle Lauenstein. Es beginnt stimmungsvoll in der Kirche. Anschließend spazieren alle gemeinsam über den romantischen Markt zum Schloss. Im Wappensaal erwartet die Gäste der zweite Teil des Konzerts. Auf dem Weg wird Punsch angeboten. Eintritt: frei, Spende erwünscht. Infos unter: schloss-lauenstein.de

Das Neujahrskonzert in Lauenstein bei Altenberg ist zweigeteilt. Zuerst lauschen die Besucher den Klängen der Instrumente in der Ortskirche, anschließend geht es in das pompöse Schloss, wo es im Wappensaal weitergeht. (Archivbild) © Norbert Neumann

Tanzen zu Eurythmics, Queen, Prince und vielen mehr - auf der 80er-Party

Dresden - In der GrooveStation (Katharinenstr. 11-13) wird am Sonnabend ab 22 Uhr die Party "The 80s Total" gefeiert. Auf die Ohren gibt's alle tanzbaren Hits von Depeche Mode, Madonna, Bonnie Tyler, Queen, Kraftwerk usw. Abendkasse: 7 Euro. Infos unter: groovestation.de

Ausgelassen, bunt und auf jeden Fall nicht zu leise! Bei der 80er-Party kann man bis in die Morgenstunden zu den größten Hits aus jener Zeit abgehen. (Symbolbild) © 123RF/v4lkyr13

Inspiration für den nächsten Urlaub auf der Reisemesse in Zwickau

Zwickau/Leipzig - In Sachsen finden am Wochenende zwei große Messen statt. Die Reisemesse Zwickau bietet in der Sparkassen-Arena Urlaubsinspiration und ist kombiniert mit der Gesundheitsmesse "Gesund & Aktiv". Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Infos unter: zwickau-messe.de In Leipzig steigt die Pferdesport- und Lifestyle-Messe "Partner Pferd" (Messe-Allee 1). Die Weltcup-Qualifikationen im Springreiten und Fahren werden begleitet von einem abwechslungsreichen Ausstellungsprogramm. Geboten werden unter anderem Turniere, Shows, Foren und eine Kinder-Erlebniswelt. Tageskarte: 20/14 Euro, Schüler 11 Euro. Infos unter: partner-pferd.de

Wer sich noch unsicher ist, wohin es ihn im nächsten Urlaub verschlägt, wird auf der Reisemesse in Zwickau so einige Aussteller und Inspirationen finden, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. © Uwe Meinhold

Ein kulinarischer Stadtrundgang durch Dresden

Dresden - Viele denken, sie wüssten bereits so gut wie alles, was ihre Heimatstadt so zu bieten hat. Doch seid Ihr auch mit der Küche des Barocks vertraut? Auf der kulinarischen Stadtführung müsst Ihr Euch nicht allein auf Eure Vorstellungskraft verlassen, um in die Zeit zurückzureisen, sondern könnt auch durch den Geschmack in die Vergangenheit reisen. Alle Informationen und Buchungstermine findet Ihr unter dresden.de.

Ein jeder Dresdner hat schon einmal eine Geschichte von August dem Starken gehört, doch ist auch jeder mit der "Kaffee-Lust des Barocks" vertraut? (Archivbild) © Holm Helis

Lacher garantiert! Bei der Impro Comedy-Show im Kulturhafen

Dresden - Ein Künstler, ein Mikrofon, jedoch kein Text - zumindest noch nicht. Denn bei der Impro Comedy-Show im Kulturhafen könnt Ihr mitbestimmen, worüber gelacht werden soll. Das Publikum gibt ein oder zwei Themen vor und der Comedian auf der Bühne spinnt daraus eine verrückte und irrwitzige Geschichte. Und das Beste: Niemand weiß, was als Nächstes kommt! Alle weiteren Informationen und Tickets findet Ihr unter: kulturhafen-dresden.de.

Als Publikum werdet Ihr wirklich Teil der Comedy-Show! Ihr gebt dem Künstler Themen, aus denen er dann eine witzige Geschichte bastelt. Lacher sind hier garantiert. (Symbolbild) © 123RF/realfah

Winterwanderung auf Schloss Wackerbarth

Radebeul - Wer den Winter trotz der milden Temperaturen noch nicht ganz loslassen möchte, ist bei der Winterwanderung auf dem Schloss Wackerbarth genau richtig. Neben allerlei Wissenswertem können Besucher natürlich auch die Weine des Grafen von Wackerbarth probieren. Darunter auch der Dauerbrenner, "Wackerbarths Weiß & Heiß". Termine und Tickets findet Ihr unter: schloesserland-sachsen.de.

"Wackerbarths Weiß & Heiß" zählt zu den beliebtesten Glühweinsorten unter den Dresdnern. Da trifft es sich gut, dass es eine Tasse des leckeren Weines bei der Winterwanderung "aufs Haus" gibt. (Archivbild) © Norbert Millauer / PR

Mystische Schatzsuche durch die Dresdner Altstadt

Fühlt Ihr Euch der Herausforderung gewachsen, alle Rätsel zu lösen? Egal ob allein oder in einer großen Gruppe, während einer Schnitzeljagd lernt man seine Stadt und sich selbst noch einmal ganz anders kennen. (Symbolbild) © Fotomontage: Holm Helis, 123RF/bodnarphoto