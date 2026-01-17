Schluss mit Langeweile am Samstag: Hier sind acht Tipps für Dresden und Umgebung
Dresden - Die Temperaturen liegen wieder oberhalb des Gefrierpunktes und auch die Sonne kämpft sich allmählich durch die Wolkendecke. Wer seinen Samstag nicht nur auf der Couch verbringen möchte, findet hier acht Tipps für Erlebnisse und Ausflüge am Wochenende in Dresden und Umgebung.
Egal ob bei Tag oder in der Nacht - Flohmarkt geht immer
Riesa/Dresden - Zum Nachtflohmarkt am Sonnabend von 15 bis 22 Uhr werden mehr als 150 Händler und 3 000 Besucher in der WT Energiesysteme Arena (Am Sportzentrum 5) erwartet. Das Angebot ist bunt gemixt und bietet vom original bäuerlich antiken Gebrauchsgegenstand bis zur wertvollen Silbermünze alles fürs Sammlerherz. Eintritt: 3 Euro/Kinder bis 14 Jahre frei. Infos unter: nachtflohmaerkte.de/riesa
In Dresden hat der Winter-Trödelmarkt in der Neustädter Markthalle (Metzer Str. 1) am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de
Neujahrskonzert im Schloss Lauenstein
Lauenstein - Ein Neujahrskonzert an zwei Orten erleben die Besucher von Schloss Lauenstein (Marktplatz 1) am Sonnabend ab 15 Uhr. Es singen die Dresdner SoliDeisten und es musiziert die Hofkapelle Lauenstein. Es beginnt stimmungsvoll in der Kirche. Anschließend spazieren alle gemeinsam über den romantischen Markt zum Schloss. Im Wappensaal erwartet die Gäste der zweite Teil des Konzerts. Auf dem Weg wird Punsch angeboten. Eintritt: frei, Spende erwünscht. Infos unter: schloss-lauenstein.de
Tanzen zu Eurythmics, Queen, Prince und vielen mehr - auf der 80er-Party
Dresden - In der GrooveStation (Katharinenstr. 11-13) wird am Sonnabend ab 22 Uhr die Party "The 80s Total" gefeiert. Auf die Ohren gibt's alle tanzbaren Hits von Depeche Mode, Madonna, Bonnie Tyler, Queen, Kraftwerk usw. Abendkasse: 7 Euro. Infos unter: groovestation.de
Inspiration für den nächsten Urlaub auf der Reisemesse in Zwickau
Zwickau/Leipzig - In Sachsen finden am Wochenende zwei große Messen statt. Die Reisemesse Zwickau bietet in der Sparkassen-Arena Urlaubsinspiration und ist kombiniert mit der Gesundheitsmesse "Gesund & Aktiv". Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Infos unter: zwickau-messe.de
In Leipzig steigt die Pferdesport- und Lifestyle-Messe "Partner Pferd" (Messe-Allee 1). Die Weltcup-Qualifikationen im Springreiten und Fahren werden begleitet von einem abwechslungsreichen Ausstellungsprogramm. Geboten werden unter anderem Turniere, Shows, Foren und eine Kinder-Erlebniswelt. Tageskarte: 20/14 Euro, Schüler 11 Euro. Infos unter: partner-pferd.de
Ein kulinarischer Stadtrundgang durch Dresden
Dresden - Viele denken, sie wüssten bereits so gut wie alles, was ihre Heimatstadt so zu bieten hat. Doch seid Ihr auch mit der Küche des Barocks vertraut? Auf der kulinarischen Stadtführung müsst Ihr Euch nicht allein auf Eure Vorstellungskraft verlassen, um in die Zeit zurückzureisen, sondern könnt auch durch den Geschmack in die Vergangenheit reisen. Alle Informationen und Buchungstermine findet Ihr unter dresden.de.
Lacher garantiert! Bei der Impro Comedy-Show im Kulturhafen
Dresden - Ein Künstler, ein Mikrofon, jedoch kein Text - zumindest noch nicht. Denn bei der Impro Comedy-Show im Kulturhafen könnt Ihr mitbestimmen, worüber gelacht werden soll. Das Publikum gibt ein oder zwei Themen vor und der Comedian auf der Bühne spinnt daraus eine verrückte und irrwitzige Geschichte. Und das Beste: Niemand weiß, was als Nächstes kommt! Alle weiteren Informationen und Tickets findet Ihr unter: kulturhafen-dresden.de.
Winterwanderung auf Schloss Wackerbarth
Radebeul - Wer den Winter trotz der milden Temperaturen noch nicht ganz loslassen möchte, ist bei der Winterwanderung auf dem Schloss Wackerbarth genau richtig. Neben allerlei Wissenswertem können Besucher natürlich auch die Weine des Grafen von Wackerbarth probieren. Darunter auch der Dauerbrenner, "Wackerbarths Weiß & Heiß". Termine und Tickets findet Ihr unter: schloesserland-sachsen.de.
Mystische Schatzsuche durch die Dresdner Altstadt
Dresden - Euch sind Ausstellungen und Spaziergänge zu langweilig? Ihr wollt mal wieder etwas grübeln und voll und ganz in eine rätselhafte Geschichte eintauchen? Dann ist vielleicht eine Schatzsuche durch die Dresdner Altstadt genau das Richtige für euch. Alles, was Ihr dafür braucht, ist Euer Handy und schon kann die Schnitzeljagd beginnen. Wer nun Lust auf Knobeln bekommen hat, findet alles Weitere unter: feverup.com.
Die TAG24-Redaktion wünscht Euch allen einen wunderbaren Samstag!
Titelfoto: Fotomontage: Norbert Neumann, 123RF/realfah, Norbert Millauer / PR, 123RF/v4lkyr13