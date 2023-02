Schneeglöckchen und Krokus: Hier blüht in Dresden schon der Frühling

Die Gärtnerin Celina Richter (23) inmitten vom Primeln. Der Gartenbau Rülcker steckt in der Vorbereitung für den "Dresdner Frühling". © Eric Münch

Dort recken die ersten Schneeglöckchen, Winterlinge und Krokusse ihre Köpfchen zum Licht. Im Großen Garten hat der Staatsbetrieb Schlösserland Sachsen sogar schon die erste Bepflanzung des Jahres fertiggestellt.



"In der letzten Woche haben die Gärtnerinnen und Gärtner im Großen Garten die großen Schmuckbeete rund um das Palais mit Frühblühern bepflanzt", berichtet eine Schlösserland-Sprecherin.

Zehn Kollegen aus dem Gärtnerteam bepflanzten eine etwa 480 Quadratmeter große Fläche mit insgesamt 13.500 Hornveilchen. Das milde Wetter begünstigte diesen Frühstart.

Der Schlösserbetrieb will in den Gärten von Pillnitz, am Zwinger oder im Barockgarten Großsedlitz bald nachziehen - dort erfolgt die Bepflanzung der Beete mit Frühlingsboten in den kommenden Wochen.